《中国报摘》--中国证券报1月22日

* 头版头条:

--88家基金公司旗下2,226只基金2014年四季报披露完毕。天相统计数据显示，基金重点增加对房地产、金融业、电力等行业的配置。展望2015年一季度，基金经理对大盘蓝筹股估值修复行情继续寄予厚望。

* 其他:

--备受关注的申万宏源合并案收官。申万宏源 下周一（26日）将在深交所上市，总市值超过2,200亿元人民币，成为深市上市公司市值“老大”，并成为市值仅次于中信证券 的第二大上市券商。 --国开行行长郑之杰表示，国开行2015年要优化资源配置，支持重点领域薄弱环节建设，力争全年发放棚改贷款4,000亿元以上、铁路贷款1,000亿元、重点水利建设工程项目贷款900亿元。

--大公信用数据有限公司报告称，截至2014年10月，互联网票据融资规模达10万亿元，接近线下全国总票据市场规模的5%。互联网票据融资理财的平均收益率达8%，远远高于货币市场基金和银行理财产品的水平。

--西水股份 拟以16.93元/股非公开发行4.12亿股，募集资金不超过69.8亿元。其中61亿元用于对天安财险增资，其余资金为偿还金融机构借款及补充流动资金。

--备受市场关注的赣州稀土借壳威华股份 传来消息，当日证监会并购重组委员会否决了该重大资产重组方案。审核意见称，赣州稀土缺少稀土行业准入文件，而且，重组完成后将形成上市公司关联方资金占用。

--百视通 正式开通Xbox One汉化终端互联网电视业务，并将加大Xbox One汉化产品的销售与服务力度，加快建设家庭游戏娱乐产业。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 林高丽)