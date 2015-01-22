美国个股：美国运通未来一年将裁员逾4,000人，藉此重整公司结构

中国个股：OFO与上海凤凰签署订单，未来一年采购至少500万辆单车
路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透1月21日 - 美国运通(American Express) 一名女发言人表示，将于未来一年裁员逾4,000人，做为公司重整计划的一部份。美国运通为全球最大信用卡发卡公司。
这项计划中裁员的支出列入第四季业绩，这也是美国运通改善营运状况计划的一部份。
“将有超过4,000名员工受到重整计划的影响。这项计划将以一年的时间在整个组织执行，”美国运通女发言人Marina Hoffmann Norville在一封电子邮件中表示。
美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)稍早引述美国运通内部不具名消息人士，报导了这项裁员计划。报导也称，美国运通将选择性地持续招聘员工。
根据美国运通最新的年度报告，该公司在2013年底员工数量为6.28万人。因此4,000个工作岗位约占员工总数略高于6%。
美国运通表示，在第四季已提列3.13亿美元的税前支出，用以改善公司营运效率。该公司周三公布了第四季财报。
美国运通公布第四季获利成长10.7%，因美国客户使用该公司信用卡消费增加。
美国运通在12月31日止的第四季净利增长至14.5亿美元，或每股1.39美元，上年同期为13.1亿美元或每股1.21美元。
总营收成长6.6%，至91.1亿美元。
美国运通第四季业绩报告还包括出售对财务软体公司Concur Technologies Inc投资的税前收入7.19亿美元。德国思爱普(SAP) 去年9月同意以约73亿美元的价格买下这家软体公司。
美国运通周三在纽约证交所收报87.67美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)