版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 08:11 BJT

标题新闻：委内瑞拉经济2014年萎缩2.8%，通胀率超过64%--总统

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐