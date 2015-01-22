《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月22日

*工商时报：

--台湾今年经济景气处于〞新平庸〞，标准普尔预估，台湾实质GDP年增率3.7%，相近长期平均值，但大陆经济成长的减缓，以及欧元区经济停滞，将在未来12个月，成为台湾经济成长的明显阻碍，标普并列出台湾企业与金融机构今年面临的八大项信用风险。

--自由经济示范区特别条例草案在立法院严重卡关，仅审至第四条，严重延宕台湾竞争力，行政院长毛治国昨日首度下令国发会下会期加速与民进党等在野党沟通，若在野党续采焦土策略，无意逐条审议，政院不排除改变立法策略，从包裹立法改采分别立法，化整为零来解套。

--美元强势，在农历年前，各大银行新一波的美元债券发债计画陆续出笼，包括合库、土银、台银等大型公股行库，以及元大银等民营银行，都已订出今年首季的美元债发行计画，目前上述银行计画的发债规模合计已超过20亿美元，金融圈人士推估，首季的金融业美元债券发行规模将上看30亿美元。

*经济日报：

--台湾出口到新兴国家出现隐忧，经济部国贸局昨天表示，东协占出口比例溜滑梯，两大主因是缺少FTA(自由贸易协定)以及东南亚国家纷采取防卫措施，冲击台湾出口动能。

--经济部长邓振中昨天表示，不少出口国滥用贸易救济措施，冲击台湾出口，将采反制措施，替业者出击。邓振中指出，最快今天，将在WTO(世界贸易组织)对加拿大提起诉讼，扞卫钢铁出口；这是台湾入会以来，首件单一原告案。

--总投资额达5,000亿台币的台积电 中科扩厂计画，昨日在环保署环评大会中第三度闯关失败，中科管理局长王永壮表示，将在一周内回覆环保团体所提意见，他有信心赶在农历年前通过此案，让台积电顺利于3月动工建厂。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。