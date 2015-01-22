美国与加拿大经济指标预测--1月22日-1月29日****

中国个股：OFO与上海凤凰签署订单，未来一年采购至少500万辆单车
路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月19日当周
1月22日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月17日当周 30 31.6
四周均值(万人) -- 29.8
续请失业金人数(万人) 1月10日当周 241.0 242.4
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 11月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +4.5%
房价指数 -- 215.4
1600 美国堪萨斯联储综合指数 1月 -- 正8
制造业指数 -- 正9
1月23日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.6% -0.4%
(较上年同期) +1.5% +2.0%
央行核心CPI(较前月) -0.4% -0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 -0.2% 持平
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.0 53.9
1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 506 493
1500 美国领先指标(较前月) 12月 +0.4% +0.6%
1月26日当周
1月26日(一)
1530 美国达拉斯联储制造业指数 1月 -- 4.10
1月27日(二)
1330 美国耐久财订单 12月 +0.5% -0.9%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.7%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.3%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.5%
1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 11月 +0.8% +0.8%
未经季节调整房价指数(较前月) -- -0.1%
房价指数(较上年同期) +4.5% +4.5%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 53.5
Markit服务业PMI 1月初值 -- 53.3
1500 美国消费者信心指数 1月 94.4 92.6
1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 45.0 43.8
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 1月 -- 正7
1月28日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 103.2
1900 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%
1月29日(四)
1500 美国成屋待完成销售指数 12月 -- 104.8
指数变动(较前月) +0.6% +0.8% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 郑茵 审校 戴素萍)
路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)