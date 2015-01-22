《台湾重要政经日程》--1月22日

《台湾重要政经日程》--5月8日-10月10日
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=====================今日重要政经消息============================== 1/22(四) --08:30 主计总处公布12月季调后失业率，上月为3.87%。 --10:00 资策会MIC举行联合记者会。 --11:00 陆委会举行年终记者会。 --12:00 摩根资产管理记者会。 --14:00 南山人寿媒体记者会，关注大型寿险资金动向。 ===================================================================== 1/23(五) --16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月为年增6.86%。 1/26(一) --全国能源会议(第一日)。 --16:10 央行公布12月M2货币总计数年增率，上月年增5.22%。 1/27(二) --全国能源会议(第二日)。 --14:00 台综院"主要国家货币动向及对台湾经济之影响"研讨会。 1/28(三) --亚太游戏产业峰会。 --17:00 联电 投资人说明会。 1/29(四) -- 9:00 台湾人口结构老化对经济和社会的影响研讨会。 --2015天下经济论坛(第一日)。 --14:00 友达 投资人说明会并公布第四季财报及展望。 1/30(五) --08:30 主计总处公布第四季经济成长率概估值。 --2015天下经济论坛(第二日)。 2/2(一) --12:00 央行代财政部标售91天期国库券，预估金额为300亿台币，3日发行。 2/4(三) --12:00 央行代财政部标售两年期公债，预估金额为400亿台币，9日发行。 2/5(四) --08:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)，上月为年增0.61%。 --16:10 央行公布1月底外汇存底。 2/9(一) --16:00 财政部公布1月出口金额，上月为年减2.8%。 2/10(二) --12:00 央行代财政部标售30年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 --13:30 台积电 公布1月营收数字。 --14:00 群创 季度投资人电话说明会。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 2/24(二) --12:30 台湾央行标售一年期定存单，金额1,200亿台币，25日发行。 2/26(四) --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。 2/27(五) --228纪念日逢周六，周五补假一日。 3/10(二) --12:00 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 3/24(二) --12:00 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。 --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%