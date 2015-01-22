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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 08:30 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆趋势仍向下，市场静候欧洲央行会议决定

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    * 欧元/日圆从周二的137.64，下跌至昨天日本央行政策声明后的135
.81
    * 不过之后反弹，一些重新建立的空仓被迫回补
    * 亚洲市场早盘高点位于137.04，趋势仍然向下，但空头暂时退场
    * 欧洲央行的决定也有可能跟日本央行一样令人失望，部分人士预期
欧洲央行的宽松规模最高在1万亿(兆)欧元以上
    * 如果规模在5,000亿欧元左右，将令人大失所望
    * 小时图一目均衡云区位于136.40-137.31；200小时移动均线在137.
58；日线图一目均衡转换线在137.79 (完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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