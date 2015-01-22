《汇市简讯》欧元/日圆趋势仍向下，市场静候欧洲央行会议决定

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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2351GMT * 欧元/日圆从周二的137.64，下跌至昨天日本央行政策声明后的135 .81 * 不过之后反弹，一些重新建立的空仓被迫回补 * 亚洲市场早盘高点位于137.04，趋势仍然向下，但空头暂时退场 * 欧洲央行的决定也有可能跟日本央行一样令人失望，部分人士预期 欧洲央行的宽松规模最高在1万亿(兆)欧元以上 * 如果规模在5,000亿欧元左右，将令人大失所望 * 小时图一目均衡云区位于136.40-137.31；200小时移动均线在137. 58；日线图一目均衡转换线在137.79 (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。