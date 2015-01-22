《新兴市场重要经济事件预告》--1月22日-1月29日

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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1月22日(四)
首尔--韩国央行总裁李柱烈与外国媒体举行记者会(2230)。
1月23日(五)
利马--秘鲁央行公布季度报告，发布对国内生产总值(GDP)、通胀及贸易收支等主要经济指标的最新看法。
首尔--韩国央行总裁李柱烈会见韩国银行业领袖(2230)。
1月26日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。
罗安达--安哥拉央行公布最新利率决定(0500)。
1月27日(二)
比勒陀利亚--南非央行开始为期三日的货币政策会议(至1月29日)。
布达佩斯--匈牙利央行利率会议。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策会议(至1月28日)。
安卡拉--土耳其央行宣布季度通胀报告(0800)。
安卡拉--土耳其央行将公布1月货币政策委员会会议记录(1200)。
1月28日(三)
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
1月29日(四)
比勒陀利亚--南非央行公布利率决定。
布拉格--捷克央行公布12月货币政策会议记录。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1500)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 李爽)
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路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。