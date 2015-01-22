《香港报摘》--经济日报1月22日

**头版头条**

--恒生指数 突破近半年的横行区间，中资股升势百花齐放，连落后的腾讯 及中国移动 亦抽升。

**其他**

--中国太平 预计去年纯利按年升逾1.3倍，即最少达38亿港元，为市场预期之内。

--高诚资本 （拟改名为汇友资本）拟与美资老牌私募基金CEA Worldwide组成合资公司CEAID JV，部署收购不同知识版权，运用于手机游戏、音乐及娱乐平台。

--国美 遭私募股权公司贝恩资本悉数出售其持有的9.22亿股股份，配售价每股为1.12-1.15港元，套现逾10亿港元。（完）

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