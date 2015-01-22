《香港报摘》--经济日报1月22日

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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**头版头条**
--恒生指数 突破近半年的横行区间，中资股升势百花齐放，连落后的腾讯 及中国移动 亦抽升。
**其他**
--中国太平 预计去年纯利按年升逾1.3倍，即最少达38亿港元，为市场预期之内。
--高诚资本 （拟改名为汇友资本）拟与美资老牌私募基金CEA Worldwide组成合资公司CEAID JV，部署收购不同知识版权，运用于手机游戏、音乐及娱乐平台。
--国美 遭私募股权公司贝恩资本悉数出售其持有的9.22亿股股份，配售价每股为1.12-1.15港元，套现逾10亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/黄凯)
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。