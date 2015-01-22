中国个股：西水股份拟定增募资至多69.8亿元，主要用于对天安财险增资

路透上海1月22日 - 中国内蒙古西水创业股份有限公司 周四公告称，拟非公开发行A股股票，募资至多69.8亿元人民币，用于对天安财险增资及偿还金融机构借款及补充流动资金。

公告显示，本次非公开发行对象为上海德莱、华夏人寿、郁金香资本、迪瑞资产、顺盛环保和羽南实业六家，发行股票的数量约为4.12亿股，发行价为16.93元/股。

募集资金在扣除发行费用后，其中的61.06亿元将用于对天安财险增资，剩余7.24亿元偿还金融机构借款及补充流动资金。

天安财险目前注册资本69.81亿元，西水股份持有天安财险16.18%的股权，天安财险股东中江国际信托、上海银炬实业发展、北京绵世方达投资分别将其持有的全部天安财险股权对应的经营表决权授权给西水股份代为行使，因此，西水股份合计持有天安财险63.8%的经营表决权，拥有对天安财险的控制权。

天安财险2014年前三季实现营业收入82.72亿元，净利润3.75亿元。

公告指出，本次发行完成后，西水股份对天安财险的持股比例从16.18%上升为36.3%，同时财务费用大幅降低，加上补充流动资金将为公司业务转型和长期持续发展奠定基础。

西水股份因筹划非公开发行股票事项，自去年12月30日起停牌，停牌前收报19.77元。(完)

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