中国金融：国开行今年支持重大工程建设，力争棚改贷款超4,000亿元

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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路透北京1月22日 - 据中国证券报报导，中国国家开发银行<CHDB.UL >2015年支持重点领域薄弱环节建设，力争全年发放棚改贷款4,000亿元以上、铁路贷款1,000亿元、重点水利建设工程项目贷款900亿元。
报导引述国开行行长郑之杰称，国开行2015年重大项目贷款要向国家重大工程建设倾斜，棚改贷款向中西部、东北地区及国有工矿、林区、垦区棚户区改造倾斜；区域贷款要向“三大支撑带”倾斜；小微贷款要向支持“三农”、扶贫开发、养老服务、创业就业倾斜。
“要以‘一带一路’、基础设施互联互通等领域为战略重点，加大项目开发与推动力度等。”郑之杰日前在该行2015年度工作会议上表示。
截至2014年底，国开行资产总额突破10万亿元，全年实现净利润884亿元，年末不良贷款率0.63%，连续39个季度保持在1%以内，资产质量保持同业领先水平。
去年国开行发放棚改贷款4,086亿元，发行1,013亿元信贷资产支持证券，发放铁路贷款1,195亿元、水利贷款814亿元。
此前为稳增长，国务院于去年4月初常务会议部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，确定由国开行成立专门机构，采取市场化方式发行住宅金融专项债券，重点用于支持棚改和基建等建设。 （完） (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
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