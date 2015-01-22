中国证券：申万宏源下周一挂牌上市，总市值将成深交所之首

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海1月22日 - 深圳证券交易所发布公告，申银万国吸收合并宏源证券完成后，原宏源证券股票终止上市，以申万宏源名称挂牌的公司股票将于下周一(26日)上市。中证报报导表示，新公司总市值逾2,200亿元人民币，成为深市上市公司市值“老大”。
报导称，申万宏源也是市值仅次于中信证券 的第二大上市券商。分析人士表示，新公司挂牌，给身处两融监管漩涡的证券行业带来正面意义，同时将激发市场对于行业未来整合并购的预期。短期而言，有望给券商股带来新的兴奋点。
刊登在深交所的公告显示，拟挂牌证券简称为“申万宏源”，证券代码为“000166”。公司普通股股份总数为148.57亿股，其中本次公开发行81.41亿股。本次公开发行股票中的32.55亿股自上市之日起开始上市交易。
中证报还引述业内人士认为，中央汇金公司直接和间接持有申万宏源62.90%股权，后者发展将获得中央汇金公司等股东单位的大力支持，未来发展空间广阔。
申银万国吸收合并宏源证券在去年12月进入实施阶段，宏源证券股票于12月10日起停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。
按重组方案，申银万国本次发行价格为4.86元人民币/股，宏源证券的换股价格为9.96元/股，即每股宏源证券A股股票可换得2.049股申银万国股票。(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。