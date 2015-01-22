标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据的日程 ： 公布日期 经济指标 数据日期 1月 1/27 规模以上工业企业利润 1-12月 2月 2/1 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI 1月 2/8 进出口贸易数据 1月 2/10 工业生产者价格指数(PPI) 1月 居民消费价格指数(CPI) 1月 2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 3月 3/1 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 3/8 进出口贸易数据 2月 3/10 工业生产者价格指数(PPI) 2月 居民消费价格指数(CPI) 2月 3/11 固定资产投资(不含农户) 1-2月 社会消费品零售总额 1-2月 工业增加值 1-2月 房地产投资和销售情况月度报告 1-2月 3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 3/27 规模以上工业企业利润 1-2月 4月 4/1 官方制造业PMI 3月 官方非制造业PMI 3月 4/10 工业生产者价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 4/13 进出口贸易数据 3月 4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 一季度 固定资产投资(不含农户) 1-3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 5月 5/1 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5/8 进出口贸易数据 4月 5/9 工业生产者价格指数(PPI) 4月 居民消费价格指数(CPI) 4月 5/13 固定资产投资(不含农户) 1-4月 社会消费品零售总额 4月 工业增加值 4月 房地产投资和销售情况月度报告 4月 5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 5/28 规模以上工业企业利润 1-4月 6月 6/1 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 6/8 进出口贸易数据 5月 6/9 工业生产者价格指数(PPI) 5月 居民消费价格指数(CPI) 5月 6/11 固定资产投资(不含农户) 1-5月 社会消费品零售总额 5月 工业增加值 5月 房地产投资和销售情况月度报告 5月 6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 6/28 规模以上工业企业利润 1-5月 7月 7/1 官方制造业PMI 6月 官方非制造业PMI 6月 7/9 工业生产者价格指数(PPI) 6月 居民消费价格指数(CPI) 6月 7/13 进出口贸易数据 6月 7/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 二季度/上半年 固定资产投资(不含农户) 1-6月 社会消费品零售总额 6月 工业增加值 6月 房地产投资和销售情况月度报告 6月 7/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月 7/27 规模以上工业企业利润 1-6月 8月 8/1 官方制造业PMI 7月 官方非制造业PMI 7月 8/8 进出口贸易数据 7月 8/9 工业生产者价格指数(PPI) 7月 居民消费价格指数(CPI) 7月 8/12 固定资产投资(不含农户) 1-7月 社会消费品零售总额 7月 工业增加值 7月 房地产投资和销售情况月度报告 7月 8/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/28 规模以上工业企业利润 1-7月 9月 9/1 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 9/8 进出口贸易数据 8月 9/9 工业生产者价格指数(PPI) 8月 居民消费价格指数(CPI) 8月 9/12 固定资产投资(不含农户) 1-8月 社会消费品零售总额 8月 工业增加值 8月 房地产投资和销售情况月度报告 8月 9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/28 规模以上工业企业利润 1-8月 10月 10/1 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 10/13 进出口贸易数据 9月 10/14 工业生产者价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/19 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 三季度 固定资产投资(不含农户) 1-9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 10/23 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/27 规模以上工业企业利润 1-9月 11月 11/1 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 11/8 进出口贸易数据 10月 11/10 工业生产者价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 11/11 固定资产投资(不含农户) 1-10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/27 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/9 工业生产者价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/12 固定资产投资(不含农户) 1-11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。 详情请查看国家统计局网站 here 2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上，国内生产总值将一并公布。(完）
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。