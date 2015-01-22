国际油市：美国原油跌逾1%，OPEC为不干预油市的决定辩护

《香港报摘》--信报5月8日
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
布兰特3月原油期货 尚未达成交易，周三上涨1.04美元，收报49.03美元。
石油输出国组织(OPEC)周三为其不干预市场跌势的决定辩护，未理会全球主要能源企业的警告；这些企业警告称，随着投资枯竭，OPEC的政策可能将导致石油供应严重短缺。
法国油气企业道达尔 执行长周三称，在近期油价暴跌后，该公司将削减对北海老旧油田及美国页岩油生产的支出。
国际货币基金组织(IMF)周三表示，随着中东和中亚地区国家进行调整以适应油价下跌，石油出口减少将使这些经济体损失高达3,000亿美元。(完)
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(编译 李爽/于春红; 审校 张涛)
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。