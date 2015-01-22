《中国重要政经日程》--1月22日

==========================今日重要政经日程==========================

1/22（周四）

--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请国家外汇管理局国际收支司司长管涛介绍2014年外汇收支数据有关情况。

--中国国务院总理李克强出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2015年年会，并对瑞士进行工作访问。

==========================近期重要政经日程==========================

1/23(周五)

--由中国电子金融产业联盟、中国互联网协会互联网金融工作委员会主办的“2015中国互联网金融高层论坛暨第八届中国电子金融年会”在北京举办。

1/24(周六)

--由国务院发展研究中心指导，中国经济时报社主办的“第六届中国经济前瞻论坛”在北京举行。

1/26(周一)

--第三届中国电子商务年会定于1月26-27日在上海举行,本届年会主题是“移聚势能，动享未来”。

*1/30（周五）

--中国财富管理50人论坛第三届年会将在北京召开，主题为“依法治国与资产管理市场改革”。

2/14（周六）

--“中国经济50人论坛2015年年会”举行，年会主题：新常态下的“十三五”规划思路。

3/3(周二)

--全国政协十二届三次会议在北京召开。

3/5(周四)

--十二届全国人大三次会议在北京召开。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

注: * 代表新增日程