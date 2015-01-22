《中国重要政经日程》--1月22日

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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==========================今日重要政经日程==========================
1/22（周四）
--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请国家外汇管理局国际收支司司长管涛介绍2014年外汇收支数据有关情况。
--中国国务院总理李克强出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2015年年会，并对瑞士进行工作访问。
==========================近期重要政经日程==========================
1/23(周五)
--由中国电子金融产业联盟、中国互联网协会互联网金融工作委员会主办的“2015中国互联网金融高层论坛暨第八届中国电子金融年会”在北京举办。
1/24(周六)
--由国务院发展研究中心指导，中国经济时报社主办的“第六届中国经济前瞻论坛”在北京举行。
1/26(周一)
--第三届中国电子商务年会定于1月26-27日在上海举行,本届年会主题是“移聚势能，动享未来”。
*1/30（周五）
--中国财富管理50人论坛第三届年会将在北京召开，主题为“依法治国与资产管理市场改革”。
2/14（周六）
--“中国经济50人论坛2015年年会”举行，年会主题：新常态下的“十三五”规划思路。
3/3(周二)
--全国政协十二届三次会议在北京召开。
3/5(周四)
--十二届全国人大三次会议在北京召开。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。