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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 08:58 BJT

全球金市：金价跌落1,300美元，欧洲央行会议之前投资人先行获利了结

欧洲政治和经济不确定性，以及对全球经济体质的担忧，之前带动避
险买盘，提振金价上涨。
    
    欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央
行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。 
    
    该刺激举措应提振黄金需求，但投资者对于此举对欧元和美元的影响
持谨慎态度。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持仓
减少0.24%至740.45吨，就反映了这种担忧。
    
    其他行业消息方面，印度黄金进口商价格较伦敦报价每盎司折让最多
16美元，为17个月最阔。进口关税可能即将下调，因此珠宝商削减购买规
模。
    
    黄金类股新年期间上涨，给备受打压的黄金行业带来一丝宽慰，但其
实这掩盖了债务激增、成长前景疲弱以及资产估值过高等深层次问题。当
矿商在未来几周公布年末财报时，这些问题将浮现。(完)
  
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译/审校 李婷仪/李爽/戴素萍)
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