全球金市：金价跌落1,300美元，欧洲央行会议之前投资人先行获利了结

欧洲政治和经济不确定性，以及对全球经济体质的担忧，之前带动避 险买盘，提振金价上涨。 欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央 行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。 该刺激举措应提振黄金需求，但投资者对于此举对欧元和美元的影响 持谨慎态度。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持仓 减少0.24%至740.45吨，就反映了这种担忧。 其他行业消息方面，印度黄金进口商价格较伦敦报价每盎司折让最多 16美元，为17个月最阔。进口关税可能即将下调，因此珠宝商削减购买规 模。 黄金类股新年期间上涨，给备受打压的黄金行业带来一丝宽慰，但其 实这掩盖了债务激增、成长前景疲弱以及资产估值过高等深层次问题。当 矿商在未来几周公布年末财报时，这些问题将浮现。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译/审校 李婷仪/李爽/戴素萍)