全球金市：金价跌落1,300美元，欧洲央行会议之前投资人先行获利了结

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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欧洲政治和经济不确定性，以及对全球经济体质的担忧，之前带动避 险买盘，提振金价上涨。 欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央 行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。 该刺激举措应提振黄金需求，但投资者对于此举对欧元和美元的影响 持谨慎态度。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持仓 减少0.24%至740.45吨，就反映了这种担忧。 其他行业消息方面，印度黄金进口商价格较伦敦报价每盎司折让最多 16美元，为17个月最阔。进口关税可能即将下调，因此珠宝商削减购买规 模。 黄金类股新年期间上涨，给备受打压的黄金行业带来一丝宽慰，但其 实这掩盖了债务激增、成长前景疲弱以及资产估值过高等深层次问题。当 矿商在未来几周公布年末财报时，这些问题将浮现。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译/审校 李婷仪/李爽/戴素萍)
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。