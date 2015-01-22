《中国报摘》--其他报纸重要消息1月22日

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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**上海证券报**
--国税总局对股权转让个人所得税的征缴将对并购生态产生重要影响，以往不计后果吹高估值又逃避税款的并购潜规则将被改写。
--知情人士透露，上海正酝酿农村土地经营权抵押贷款试点，相关办法即将出炉。
**证券时报**
--中国证券投资基金业协会副会长汤进喜表示，目前公募私募基金规模已达21万亿元人民币。
--中国上市公司协会副会长姚峰表示，中上协将起草和出台上市公司市值管理指引，以规范和指导市值管理工作。
**东方早报**
--绿地集团董事长张玉良表示，上市整体推进很顺利，上半年获批应该没有太大问题。
--主题公园开发运营商海昌控股 在上海浦东建设的上海海昌极地海洋世界项目土地成功摘牌，标志着该项目正式启动。
**人民日报**
--据行业快报统计，受电力需求增长放缓、新能源装机比重不断提高等因素影响，2014年全国6,000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为4,286小时，同比减少235小时，是1978年以来的最低水平.(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。