《中国报摘》--其他报纸重要消息1月22日

**上海证券报**

--国税总局对股权转让个人所得税的征缴将对并购生态产生重要影响，以往不计后果吹高估值又逃避税款的并购潜规则将被改写。

--知情人士透露，上海正酝酿农村土地经营权抵押贷款试点，相关办法即将出炉。

**证券时报**

--中国证券投资基金业协会副会长汤进喜表示，目前公募私募基金规模已达21万亿元人民币。

--中国上市公司协会副会长姚峰表示，中上协将起草和出台上市公司市值管理指引，以规范和指导市值管理工作。

**东方早报**

--绿地集团董事长张玉良表示，上市整体推进很顺利，上半年获批应该没有太大问题。

--主题公园开发运营商海昌控股 在上海浦东建设的上海海昌极地海洋世界项目土地成功摘牌，标志着该项目正式启动。

**人民日报**

--据行业快报统计，受电力需求增长放缓、新能源装机比重不断提高等因素影响，2014年全国6,000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为4,286小时，同比减少235小时，是1978年以来的最低水平.(完)