《中国已公布新股发行上市日程表》--1月22日

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
1/22 深 苏试试验 1,570 11.48 22.96 东吴证券
1/22 深 浩丰科技 1,030 28.81 22.94 平安证券
1/22 深 万达院线 6,000 21.35 22.96 中银国际
1/22 深 爱 迪 尔 2,500 16.48 18.52 海通证券
1/22 沪 再升科技 1,700 7.90 22.34 齐鲁证券
1/22 沪 西部黄金 12,600 3.57 22.31 国泰君安
*1/23 深 伊 之 密 3,000 13.32 22.69 华泰联合
*1/23 深 南华仪器 1,020 16.08 22.65 民生证券
*1/23 沪 永艺股份 2,500 10.22 22.71 国信证券
-- 深 利民股份 002734 2,500 10.69 22.98 西部证券
-- 沪 诺力股份 603611 2,000 18.37 21.36 广发证券
-- 沪 火炬电子 603678 4,160 10.38 15.04 东北证券
-- 沪 晨光文具 603899 6,000 13.15 22.99 兴业证券
-- 沪 健盛集团 603558 2,000 19.25 22.92 国信证券
-- 沪 龙马环卫 603686 3,335 14.86 21.23 兴业证券
-- 沪 航天工程 603698 8,230 12.52 22.97 中投证券
-- 沪 华友钴业 603799 9,100 4.77 22.94 中信证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。