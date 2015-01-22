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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 09:02 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--1月22日

　新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

1/22 深 苏试试验 1,570 11.48 22.96 东吴证券

1/22 深　　浩丰科技 1,030 28.81 22.94 平安证券

1/22 深 万达院线 6,000 21.35 22.96 中银国际

1/22 深 爱 迪 尔 2,500 16.48 18.52 海通证券

1/22 沪 再升科技 1,700 7.90 22.34 齐鲁证券

1/22 沪 西部黄金 12,600 3.57 22.31 国泰君安

*1/23 深 伊 之 密 3,000 13.32 22.69 华泰联合

*1/23 深 南华仪器 1,020 16.08 22.65 民生证券

*1/23 沪 永艺股份 2,500 10.22 22.71 国信证券

-- 深 利民股份 002734 2,500 10.69 22.98 西部证券

-- 沪 诺力股份 603611 2,000 18.37 21.36 广发证券

-- 沪 火炬电子 603678 4,160 10.38 15.04 东北证券

-- 沪 晨光文具 603899 6,000 13.15 22.99 兴业证券

-- 沪 健盛集团 603558 2,000 19.25 22.92 国信证券

-- 沪 龙马环卫 603686 3,335 14.86 21.23 兴业证券

-- 沪 航天工程 603698 　　8,230 12.52 22.97 中投证券

-- 沪 华友钴业 603799 9,100 4.77 22.94 中信证券 　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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