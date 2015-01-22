《香港报摘》--信报1月22日

**头版头条**

--曾掀起保育争议的山顶道75号何东花园最终以51亿港元易手，低于原业主意向价70亿港元，仍是历来最贵私人屋地成交，买家透过海外公司名义购入因而须支付近12亿港元的买家印花税和双倍印花税，市传买家为中渝置地 主席张松桥。

**其他**

--置富产业信托 截至去年12月底全年总收益16.56亿港元，按年升25.7%；全年每基金单位的分派金额为0.4168港元。

--深圳国际 计划投资6亿元人民币在合肥建设综合物流港项目，用地共计约13.74万平方米，争取不迟于2015年底前实现土地公开出让。

--康宏金融 配售3亿港元之七年期债券，年利率为6厘；另外，配售2亿港元之一年期债券，年利率为3.5厘，有关资金将用作借贷业务及业务发展。（完）

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