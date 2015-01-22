《香港报摘》--信报1月22日

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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**头版头条**
--曾掀起保育争议的山顶道75号何东花园最终以51亿港元易手，低于原业主意向价70亿港元，仍是历来最贵私人屋地成交，买家透过海外公司名义购入因而须支付近12亿港元的买家印花税和双倍印花税，市传买家为中渝置地 主席张松桥。
**其他**
--置富产业信托 截至去年12月底全年总收益16.56亿港元，按年升25.7%；全年每基金单位的分派金额为0.4168港元。
--深圳国际 计划投资6亿元人民币在合肥建设综合物流港项目，用地共计约13.74万平方米，争取不迟于2015年底前实现土地公开出让。
--康宏金融 配售3亿港元之七年期债券，年利率为6厘；另外，配售2亿港元之一年期债券，年利率为3.5厘，有关资金将用作借贷业务及业务发展。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。