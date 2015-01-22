《交易视点》台湾公债区间操作，静候欧洲央行决策--元大宝来证

路透台北1月22日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾公债市场开盘开高持续反应标债利空，因日本宣布维持量化宽松政策来刺激经济加上市场普遍认为欧洲央行将实行购债计画，使得10年期公债 在触及1.565%，随后涌进买盘承接殖利率逆势走跌。

在欧洲央行宣布决策前，加拿大央行受到近期全球经济的不确定性及油价下滑影响意外调降指标利率至0.75%，使得投资人纷纷抛售部位静待政策明朗化，美10年公债出现反弹，终场指标10年期公债 收在1.8752%，较前一交易日大涨8.38基点。

尽管台湾债市有本地市场因素在影响，短期波动与美债脱钩，但仍以美债走势为主要依据，在升息议题及美债相对收益率较高的保护下，推断美债趋势不易转空，故仍以区间偏多操作，预估成交区间5年券成交区间在1.00-1.10%，10年券成交区间在1.45-1.55%之间。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)