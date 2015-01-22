《中国债券市场每日交易备忘》--1月22日

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --1/27 规模以上工业企业利润 1-12月 --2/1 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI 1月 --2/8 进出口贸易数据 1月 --2/10 工业生产者价格指数(PPI) 1月 居民消费价格指数(CPI) 1月 --2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 --2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 --中国总理李克强表示，中国经济增长放缓反映了世界经济形势，并承诺将继续推动促 进增长的重大改革。 --中国人民银行行长周小川表示，尽管中国一些城市的房价下降，但中国央行应该保持 货币政策稳定性，因为房地产市场不存在严重的全国性问题。 --中国央行周三晚间表示于近日续做了中期借贷便利（MLF）2,695亿元人民币，并新增 500亿元，利率与去年10月份操作相同。 --商务部新闻发言人沈丹阳21日在例行新闻发布会上表示，商务部正在努力巩固外贸传 统优势，加快培育以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸竞争新优势，“一带一路”的战 略构想正在加快推进，高水平的自贸区网络正在构建，外贸总体呈现趋稳向好的态势，相信 2015年的外贸仍将保持适度平稳的增长。去年我国实际对外投资超过利用外资规模，我国成 为资本净输出国。 --国务院办公厅发布《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》，提出十项改革 措施，包括清理一般公共预算结转结余资金；清理政府性基金预算结转资金；加强转移支付 结转结余资金管理；加强部门预算结转结余资金管理；规范权责发生制核算；严格规范财政 专户管理；加强收入缴库管理；加强预算周转金、预算稳定调节基金和偿债准备金管理；编 制三年滚动预算；加大督查和问责力度。 --88家基金公司旗下2226只基金2014年四季报披露完毕。天相统计数据显示，股票型基 金2014年四季度大幅增收，主动管理型股票方向基金仓位小幅上升。基金重点增加对房地产 、金融业、电力等行业的配置。展望2015年一季度，基金经理对大盘蓝筹股估值修复行情继 续寄予厚望。 --为完善保险公司资本补充机制，鼓励和规范资本工具创新，中国央行和保监会发文批 准满足条件的保险公司，即日起可公开发行资本补充债。。 --深圳证券交易所发布公告，申银万国吸收合并宏源证券完成后，原宏源证券股票终止 上市，以申万宏源名称挂牌的公司股票将于下周一(26日)上市。中证报报导表示，新公司总 市值逾2,200亿元人民币，成为深市上市公司市值“老大”。 --据中国证券报报导，中国国家开发银2015年支持重点领域薄弱环节建设，力争全年发 放棚改贷款4,000亿元以上、铁路贷款1,000亿元、重点水利建设工程项目贷款900亿元。(完 ) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。