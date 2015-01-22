《中国债券市场每日交易备忘》--1月22日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --1/27 规模以上工业企业利润 1-12月 --2/1 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI 1月 --2/8 进出口贸易数据 1月 --2/10 工业生产者价格指数(PPI) 1月 居民消费价格指数(CPI) 1月 --2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 --2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 --中国总理李克强表示，中国经济增长放缓反映了世界经济形势，并承诺将继续推动促 进增长的重大改革。 --中国人民银行行长周小川表示，尽管中国一些城市的房价下降，但中国央行应该保持 货币政策稳定性，因为房地产市场不存在严重的全国性问题。 --中国央行周三晚间表示于近日续做了中期借贷便利（MLF）2,695亿元人民币，并新增 500亿元，利率与去年10月份操作相同。 --商务部新闻发言人沈丹阳21日在例行新闻发布会上表示，商务部正在努力巩固外贸传 统优势，加快培育以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸竞争新优势，“一带一路”的战 略构想正在加快推进，高水平的自贸区网络正在构建，外贸总体呈现趋稳向好的态势，相信 2015年的外贸仍将保持适度平稳的增长。去年我国实际对外投资超过利用外资规模，我国成 为资本净输出国。 --国务院办公厅发布《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》，提出十项改革 措施，包括清理一般公共预算结转结余资金；清理政府性基金预算结转资金；加强转移支付 结转结余资金管理；加强部门预算结转结余资金管理；规范权责发生制核算；严格规范财政 专户管理；加强收入缴库管理；加强预算周转金、预算稳定调节基金和偿债准备金管理；编 制三年滚动预算；加大督查和问责力度。 --88家基金公司旗下2226只基金2014年四季报披露完毕。天相统计数据显示，股票型基 金2014年四季度大幅增收，主动管理型股票方向基金仓位小幅上升。基金重点增加对房地产 、金融业、电力等行业的配置。展望2015年一季度，基金经理对大盘蓝筹股估值修复行情继 续寄予厚望。 --为完善保险公司资本补充机制，鼓励和规范资本工具创新，中国央行和保监会发文批 准满足条件的保险公司，即日起可公开发行资本补充债。。 --深圳证券交易所发布公告，申银万国吸收合并宏源证券完成后，原宏源证券股票终止 上市，以申万宏源名称挂牌的公司股票将于下周一(26日)上市。中证报报导表示，新公司总 市值逾2,200亿元人民币，成为深市上市公司市值“老大”。 --据中国证券报报导，中国国家开发银2015年支持重点领域薄弱环节建设，力争全年发 放棚改贷款4,000亿元以上、铁路贷款1,000亿元、重点水利建设工程项目贷款900亿元。(完 ) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次