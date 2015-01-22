更正-《全球重要经济事件一览表》--1月22日-1月29日

(更正：因中文译文有误，瑞典央行执委会会议应在“1月30日”，非“1月28日”)
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月22日(四)
爱丁堡--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在爱丁堡大学发表演说，题为“货币政策能做什么？”(0900)。
伦敦--英国央行官员费希尔在一个活动上发表讲话(0925)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率决定。(1330)
1月23日(五)
东京--日本财务大臣麻生太郎在共同社举办的一项活动中，谈论财政政策(0500)。
东京--日本央行副总裁岩田规久男在亚洲开发银行学院(Asian Development Bank Institute)以“人口老化与生育率下降的挑战”为主题的研讨会中发表演说。(0100)
伦敦--英国央行官员Andrew Gracie在一个网络安全会议上讲话(1140)。
瑞士达沃斯--英国央行总裁卡尼将参与“英国广播公司(BBC)全球辩论：这是属于谁的富有世界？”小组讨论(1000)。
1月24日(六)
瑞士达沃斯--世界经济论坛2015年年度会议(最后一日)。欧洲央行执委科尔参与“全球经济前景”小组讨论(1300)。
瑞士达沃斯--英国央行总裁卡尼将参加“全球经济展望”的小组讨论(1500)。
1月25日(日)
德国奥斯纳布吕克--德国央行委员Carl-Ludwig Thiele和欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许就“欧元的新面孔”发表讲话(1000)。
东京--日本央行公布12月政策制定会议之会议记录(2350)。
1月26日(一)
布鲁塞尔--欧元集团(Eurogroup)会议。
卢森堡--欧洲央行管理委员会委员暨卢森堡央行总裁雷内许，在桥梁论坛对话(The Bridge Forum Dialogue)--“资讯导向社会的决策制定”担任主席(1700)。
1月27日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
伦敦--前日本央行总裁白川方明发表演说。主题是“货币体系危机：从经验学习。”
加拿大卡加利--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在卡加利加拿大企业经济协会发表演说。(1920)
布拉斯迪拉发--斯洛伐克央行公布最新季度宏观经济预估。
1月28日(三)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定，公布政策声明(1900)。
法兰克福--“欧元区货币政策展望和银行业联盟发展”会议。德国央行委员Joachim Nagel主持会议。
卢森堡--第19届全球金融峰会(Global Securities Finance Summit)2015，发言者包括：经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家曼恩(Catherine Mann)和欧洲央行执委普雷特。
1月29日(四)
惠灵顿--新西兰央行宣布官方现金利率。
卢森堡--欧洲央行执委普雷特在第19届2015年全球金融峰会(Global Securities Finance Summit)发表演说(0910)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 陈宗琦；审校 张明钧)