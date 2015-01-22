更正-《全球重要经济事件一览表》--1月22日-1月29日

《全球汇市》欧元略微回吐马克龙胜选引发的涨幅，美元指数持稳

* 欧元兑美元略微脱离六个月高位，兑日圆亦脱离一年高位 * 美元指数在六个月低位上方守稳，稍早重挫 路透东京5月8日 - 欧元周一略微脱离亚市早盘触及的高位，此前马克龙击败极右翼候选人勒庞赢得法国总统大选后欧元跳涨，投资者对涨势展开了结获利。 马克龙彻底击败曾威胁将让法国脱离欧盟的勒庞，让投资者松了一口气，他们曾担心在英国公投脱欧以及特朗普胜选之后民粹主义将再度抬头。 马克龙胜利领先的程度比预期更大。在多数选票已经计票的情况下，他得票率约为65.5%，勒庞为34.5%，大选前的调查显示差距为20个百分点左右。 欧元在大选前的一段时间已经在上涨，投资者当时开始为马克龙胜选做准备。 “市场已经消化马克龙的胜利，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。“今晨我们看到欧元进一步上涨，但考虑马克龙政党在国民议会选举中获得多数席次有难度，他可能不能带来更高的增长。” 他说，考虑欧元仓位状况，“市场已经轧平空仓，但没有做多的新理由，因为可能没有新的正面进展，这限制欧元的上涨