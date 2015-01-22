台湾央行：开放申购7、91和182三种天期存单，金额不限

路透台北1月22日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购7、91和182天期的存单，不设发行目标，28天期存单暂停申购。今日央行存单到期总额为3,194亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：7天期为0.60%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行811亿台币存单。