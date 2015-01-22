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货币新闻 | 2015年 1月 22日 星期四 09:02 BJT

台湾央行：开放申购7、91和182三种天期存单，金额不限

路透台北1月22日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购7、91和182天期的存单，不设发行目标，28天期存单暂停申购。今日央行存单到期总额为3,194亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：7天期为0.60%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行811亿台币存单。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为241亿台币，累积超额准备为1,622亿台币、加计前期1%的超额准备为3,751亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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