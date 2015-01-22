台湾央行：开放申购7、91和182三种天期存单，金额不限

《香港报摘》--信报5月8日
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
路透台北1月22日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购7、91和182天期的存单，不设发行目标，28天期存单暂停申购。今日央行存单到期总额为3,194亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：7天期为0.60%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行811亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为241亿台币，累积超额准备为1,622亿台币、加计前期1%的超额准备为3,751亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。