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货币新闻 | 2015年 1月 22日 星期四 09:30 BJT

国际油市：委内瑞拉总统称油价将不会重返100美元

“油价不会升回100美元...我们的外汇已减少，”他在讲话中称，并誓言2015年委内瑞拉预算承诺将兑现，尽管该国收入锐降。

由于石油产出增加的同时全球需求不振，令供应过剩，推动全球油价自6月以来已下跌近60%，并触及五年低点，这促使油企缩减支出。

马杜罗称，委内瑞拉原油目前为每桶38美元，6月时高达99美元。(完) (编译 戴素萍/李爽 审校 龚芳/于春红)
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