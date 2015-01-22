国际油市：委内瑞拉总统称油价将不会重返100美元

《香港报摘》--信报5月8日
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
“油价不会升回100美元...我们的外汇已减少，”他在讲话中称，并誓言2015年委内瑞拉预算承诺将兑现，尽管该国收入锐降。
由于石油产出增加的同时全球需求不振，令供应过剩，推动全球油价自6月以来已下跌近60%，并触及五年低点，这促使油企缩减支出。
马杜罗称，委内瑞拉原油目前为每桶38美元，6月时高达99美元。(完) (编译 戴素萍/李爽 审校 龚芳/于春红)
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。