更新版 1-美国金融：CME及期货监管机构采取行动，因应外汇期货乱局

路透芝加哥1月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group) 以及一美国期货市场监管机构周三分别修改监管规定，以因应瑞士央行上周解除欧元/瑞郎汇率限制后市场波动加剧。

修改规定时机，恰逢有多项报导指称欧洲央行可能最快在周四宣布新的刺激举措，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)则是更加接近收紧货币政策的时刻。

根据芝加哥商业交易所集团的一份公告，该公司先前采取紧急行动，授权旗下全球指挥中心(Global Command Center)调整或解除各类产品的每日价格限制，并有权决定是否需要执行特定交易中止的规定。芝加哥商业交易所集团旗下拥有芝加哥商业交易所(CME)及芝加哥期货交易所(CBOT)。

这家全球最大期货交易运营商刚在上个月执行外汇市场价格波动限制规定。

然而公告指出，CME一专门小组周二确定，这些限制“可能会对交易所的运作带来严重负面效应”。

公告中并提到，“该小组认定存在紧急状况，并且有必要采取紧急行动。”

该公司指出，CME先前的规定，导致1月15日时瑞郎期货合约无法同步反映瑞郎现汇市况；当天瑞士央行解除实施三年之久的欧元/瑞郎限制。

因此，在当日瑞郎期货市场第三度因价格波动限制而被锁定时，CME的全球指挥中心解除了价格波动限制。

CME在另一份公告指出，自周三2300GMT开始至周一2200GMT止，暂时取消部分外汇期约的第一级熔断交易机制(circuit breaker)，因预期市场波动性将升高。

根据交易所数据，CME自1月15日0930GMT起曾多次暂停瑞郎市场合约交易。当日CME瑞郎市场的总成交量高达13.4万口，而今年至今的平均成交量为4.4万口。

美国期货协会(U.S. National Futures Association)表示，“鉴于上周末段的瑞郎事件”，已经提高部分外汇交易的最低保证金。