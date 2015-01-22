中信期货：资金回流有利于中国期指企稳

本周期指演绎了超级“过山车”的走势，周一出现上市以来的首次跌停行情，但是随后两日强劲反弹。虽然期指没有完全收复周一的失地，但是市场恐慌的情绪明显得到快速修正，资金也开始温和回流，利空消息基本被消化。

资金回流对企稳形成确认。周一期指跌停，但资金并没有大举介入，总持仓仅增加4801手，尤其是空方并没有太明显的乘势追击。三个合约合并计算，前20席位空头增仓1580手，足见空头对政策利空没有太强信心。在周二反弹中，空方迅速减仓6233手。空方的表现表明市场难以出现持续的深度调整。周三大盘反弹加速，市场信心也开始回升，期指总持仓增加4667手。周二周三期指的反弹并伴随资金的回补，对企稳的有效性形成确认。不过，期指能否继续上攻形成突破还是存在不确定性。虽然空方在下跌中没有乘胜追击，但在反弹过快后高位施压的意愿却明显增强。这对市场继续上攻或有一定抑制。(完)