美股业绩：eBay第四季获利略优于市场预估，可能出售旗下企业部门

根据与伊坎达成的协议，Icahn Capital高管Jonathan Christodoro被提名进入eBay董事会。一旦PayPal拆分，他将可以转入PayPal董事会。

eBay还吸收两位华尔街银行家进入董事会，董事人数也随之增至15名。

PayPal同意接受伊坎提议的几项举措，伊坎认为这些举措将改进PayPal的企业治理。这些条款的目的是让股东在公司重要决策中有更大的话语权，尤其是对收购出价。

eBay称，裁员计划将涉及网络拍卖、支付和企业部门。第一季的重组及解约成本料在2.1-2.4亿美元之间，全年介于3.5-4亿美元之间。

eBay预计2015年第一季每股获利在0.68-0.71美元之间，低于分析师预估的0.76美元。营收估计在43.5-44.5亿美元，也低于华尔街预估的略超47亿美元。

eBay计划今年下半年把PayPal与网络拍卖部门分拆。PayPal将成为一家独立上市公司，一些分析师称其估值将为400亿美元。

eBay还在考虑把旗下企业部门出售或首次公开发股。企业部门负责帮助全球的零售商提升网上业务。该公司表示，企业部门与PayPal或拍卖部门并不十分契合。

eBay第四季每股获利0.9美元。汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为每股获利0.89美元。上年同期为0.81美元。(完) (编译 李爽 审校 龚芳/郑茵)