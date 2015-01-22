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货币新闻 | 2015年 1月 22日 星期四 09:20 BJT

韩国央行：总裁称在密切关注金融市场波动及全球利率变动

他表示，由于近来世界各国的货币政策走向大不相同，因此短暂的市场震荡更加明显。

他并称，近来韩国央行降息将需要一些时间才能在经济中显现效果，因实际的政策举措和对信贷状况的影响存有时间差。

“在去年两次降息后，如今我们的货币政策更为宽松，但实际举措和之后的效果之间有时间差，”李柱烈表示。

“尽管经济成长率预估已降至3.4%，但这并不暗示我们对经济持悲观看法。”(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 于春红)
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