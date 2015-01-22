韩国央行：总裁称在密切关注金融市场波动及全球利率变动

《香港报摘》--信报5月8日
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
他表示，由于近来世界各国的货币政策走向大不相同，因此短暂的市场震荡更加明显。
他并称，近来韩国央行降息将需要一些时间才能在经济中显现效果，因实际的政策举措和对信贷状况的影响存有时间差。
“在去年两次降息后，如今我们的货币政策更为宽松，但实际举措和之后的效果之间有时间差，”李柱烈表示。
“尽管经济成长率预估已降至3.4%，但这并不暗示我们对经济持悲观看法。”(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 于春红)
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。