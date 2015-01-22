中国能源：2014年全国发电设备平均利用小时创1978年以来最低--能源局

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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路透上海1月22日 - 中国国家能源局周三称，受电力需求增长放缓、新能源装机比重不断提高等因素影响，去年全国6,000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为4,286小时，同比减少235小时，是1978年以来的最低水平。
火电厂成为重灾区，去年底全国火电装机容量为9.2亿千瓦，设备利用小时仅4,706小时，同比减少314小时，是1978年以来的最低水平。与上年相比，共有24个省份火电利用小时同比下降。吉林、上海、湖南、四川、云南和西藏等六个省份低于4,000小时，其中，西藏、云南和四川分别仅有701、2,749和3,552小时。
2014年底全国水电装机容量3.0亿千瓦，设备平均利用小时3,653小时，同比增加293小时，是2006年以来的最高水平。
去年底中国核电和风电装机分别达1,988万千瓦和9,581万千瓦，同比分别减少385小时和120小时。
设备平均利用小时是影响电厂业绩的重要指标之一。虽然中国发电装机容量已居全球第一，但近年来，国内发电量增速放慢，电厂设备平均利用小时持续下降，有些专家开始担忧全国性的电力过剩临近。（完）
详情浏览能源局网页 here (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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