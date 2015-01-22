期货日报：沪钢弱势格局难改，巨量库存压顶

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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以下内容节选自1月22日的《期货日报》：
最近一段时间，现货钢价大幅下跌，钢厂和贸易商出货状况明显变差，预计短期沪钢弱势格局难改。后期钢企经营状况可能持续恶化，钢铁行业去产能步伐会加快。
近期，钢价出现明显下跌。一方面冬季需求疲弱，加上市场资金紧张，钢厂和贸易商多降价出货，钢市供多需少矛盾激化。近期，沙钢把螺纹钢出厂价格大幅下调120元/吨，市场担忧情绪加重。另一方面，考虑到经济结构转型升级和股市行情火热的影响，央行主要采取定向调控的策略，大规模货币宽松的预期明显减弱。
另外，由于下游需求不佳，钢贸商持续去库存，钢材产量陆续转为钢企库存，导致年前钢企去库存压力加大。截至1月上旬，重点钢企钢材库存量为1,363万吨，比去年同期上升12%，而且相比1,000万吨的正常库存量存在30%的下降空间。(完)
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