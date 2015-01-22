金鹏期货：大连玉米期货反弹有限，因供应充裕而需求低迷

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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以下内容节选自1月22日的《期货日报》：
去年12月底以来，在东北玉米收储进度加快和政府提高玉米深加工产品出口退税的利多消息刺激下，大连玉米期货强劲反抽，逐渐向前期高点靠拢。但是目前国内玉米供应充裕，加之需求低迷，玉米期货反弹高度有限，追高风险加大。
虽然2014年国内玉米部分主产区遭受严重乾旱，但由于玉米播种面积增加，玉米总产量下降幅度较小。据国家统计局发布的数据，2014年中国玉米产量为2.1567亿吨，比上年的2.18亿吨仅减少1%。
另外，目前国家临时储备玉米量庞大。2012/2013年度临时储备收购玉米3,083万吨，2013/2014年度临储6,900多万吨，2014/2015年度，即目前正在进行的临储已经收了2,200多万吨，减去去年拍卖的2,800万吨，国家临储玉米在1亿吨以上，为后期玉米拍卖提供了充足的资本。(完)
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