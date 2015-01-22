《香港报摘》--其他报摘重要消息1月22日

** 明报**

--停牌中的深圳开发商佳兆业 封盘潮蔓延至广州。据广州市国土资源局旗下网站披露，佳兆业旗下佳兆业城市广场、佳兆业天御近1,000套房源被查封。

--港交所上市委员会公开谴责裕田中国 ，因其于2011-12年间多次漏报关连交易，公司内部监控存在缺失，前主席兼执行董事何光失职未有披露关连交易。

**星岛日报**

--中滔环保 拟配售8,711.6万股新股予新加坡主权基金基金GIC ，相当于扩大后股本的5.7%，每股认购价7.12港元，集资净额约6.14亿港元拟用作收购废物回收业务及拨作一般营运资金。

--雷士照明 证实，其创办人吴长江已被法院逮捕，临时首席执行官王冬雷已获委任为首席执行官。

**东方日报**

--和黄 旗下的屈臣氏集团与荷兰连锁药房Dirx达成协议，购入Dirx在荷兰的50家分店及五家待开幕店舖。屈臣氏目前则透过Kruidvat及Trekpleister品牌，在荷兰分别营运900家及140家分店。

--政府针对“大到不能倒”金融机构建立适用处置机制，并完成首阶段谘询总结，包括采用事后筹集资金的安排，并坚持将保险业和交易所纳入涵盖范围。

**文汇报**

--大昌行 向第三方卖方收购太平洋行及协领各七成已发行股份，代价约为2.95亿港元，以提升其于香港及内地家庭电器主要分销商的市场地位及市场浸透率。

--市传中国内地家具店红星美凯龙计划最快在今年第二季在香港上市，集资金额约10亿美元。(完)

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