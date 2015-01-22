徽商期货：春节前沪胶备货行情难现，大幅反弹可能性小

2014年，天然橡胶生产国协会成员国天胶总产量同比出现下降，国内青岛保税区库存降至三年来低位，从供应角度来看，沪胶市场具备在熊市中筑底的基础。但是需求方面尚显薄弱，沪胶春节前出现大幅反弹的可能性小。

受输美轮胎遭“双反“调查和产能过剩的影响，当前国内轮胎企业开工率偏低，对橡胶的采购需求疲弱。目前距2015年春节还有不到一个月，预计节前集中备货行情很难出现。总体来说，虽然供应面持续改善，但国内橡胶需求相对疲弱，后市需密切关注来自政策面的利好支撑。预计在春节前沪胶价格仍将偏弱振荡。(完)