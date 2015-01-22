更正-国际油市：美国现货原油市场在挺过几个月后面临跌势

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
(更正：最后一段译文“价差消失后”有误，应为“价差扩大后”)
路透纽约1月21日 - 由于墨西哥湾岸区到货的原油供应激增，美国原油现货市场显然将追随期货跌势，这是去年夏季全球油价开始下滑以来首见。
表面上看，这一跌势已十分明显：上周路易斯安那轻质低硫原油WTC-LLS相对美国指标西德克萨斯中质油(WTI)升水为2008年以来最低，每桶升水30美分，而两个月之前为4.10美元。
在此同时，Mars含硫原油(Mars Sour)WTC-MRS每桶比WTI低3.40美元，为7月以来最大贴水，两个月前为平价。
一些交易员称，最新的价格跌势与WTI异常强劲干系较大。交易员对WTI需求较高，希望通过将原油存储在库欣牟利。与西非Qua Iboe QUA-E等竞争者相比，美国现货原油表现似乎仍相对强劲。
但美国墨西哥湾岸区原油到货激增，已超过交易商和炼油商的消化能力，导致价格下跌。
“以这种速度激增，路易斯安那轻质低硫原油(LLS)真的要出现贴水了，”一名美国交易员表示。
据两名交易方面的知情人士透露，更糟糕的是，作为墨西哥湾岸区指标的LLS，较2015年下半年美国原油期货 的每桶溢价仅为90美分，上次出现这一水平是在2009年。
虽然LLS较WTI贴水较大，但相对布兰特原油仍很强劲，特别是自2014年年底以来。
交易商表示，这两种价格趋势可能会持续下去，直到美国市场期货溢价足以促使WTI/布兰特套利交易扩大。
“大家都是只见树木不见森林。LLS和Mars升水下降的原因就是布兰特/WTI价差。价差扩大后，升水就会上扬，”总部设在休斯顿的Mobius Risk Group的研究和分析部门副总裁John Saucer表示。(完) (编译 王颖 审校 龚芳/李春喜)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
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