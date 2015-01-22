路透专访：美债收益率或进一步下跌--Westwood Capital高管

《香港报摘》--信报5月8日
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
如果美国从国外进口的诸多商品与服务的价格下跌，有可能影响美国通胀。
几个国家的央行周三对物价压力不兴做出回应。日本央行调降通胀预估，不过也暗示不会急于再度宽松。
加拿大央行大砍通胀与成长预估之余同时降息，突如其来之举震惊市场。欧洲央行周四可能决定推出一项购债计划以提振经济成长。
Alpert表示，通缩逐渐令现金更具投资吸引力的情况，可能持续一段时日。
此外，投资人也可能选择寻求发达国家以外的投资标的。
“印度就是个抢眼的押注，”Alpert说道。
Alpert表示，万一印度总理莫迪的改革与基础建设有成，大量的未都市化的人口或能协助印度解放潜力。
不过Alpert也表示，标准普尔500指数 可能从目前的2,000点上方水平进行修正，在1,840附近或1,810找到支撑，因为目前全球其他具有吸引力的替代性资产少之又少，也没有诸如欧元区分裂这类重大事件发生。
“如果把资金撤出股市，你会发现现金无处可去，”他表示。(完) (编译 李春喜/陈宗琦；审校 张荻/张明钧)
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。