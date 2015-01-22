路透专访：美债收益率或进一步下跌--Westwood Capital高管

如果美国从国外进口的诸多商品与服务的价格下跌，有可能影响美国通胀。

几个国家的央行周三对物价压力不兴做出回应。日本央行调降通胀预估，不过也暗示不会急于再度宽松。

加拿大央行大砍通胀与成长预估之余同时降息，突如其来之举震惊市场。欧洲央行周四可能决定推出一项购债计划以提振经济成长。

Alpert表示，通缩逐渐令现金更具投资吸引力的情况，可能持续一段时日。

此外，投资人也可能选择寻求发达国家以外的投资标的。

“印度就是个抢眼的押注，”Alpert说道。

Alpert表示，万一印度总理莫迪的改革与基础建设有成，大量的未都市化的人口或能协助印度解放潜力。

不过Alpert也表示，标准普尔500指数 可能从目前的2,000点上方水平进行修正，在1,840附近或1,810找到支撑，因为目前全球其他具有吸引力的替代性资产少之又少，也没有诸如欧元区分裂这类重大事件发生。