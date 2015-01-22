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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 09:29 BJT

光大期货：沪铜大跌后可能面临反弹，中期可等待抛空机会

以下内容节选自1月22日的《期货日报》：

上周铜价遭受重创，6,000美元/吨、5,800美元/吨、5,500美元/吨一系列重要关口纷纷宣告失守。首先是伦铜受美元上涨影响跌破6,300美元/吨，然后是沪铜受进口上升、仓单增加影响出现补跌，最后是伦铜跌破6,000美元/吨关口引发技术卖盘跟进，从而使得价格跌幅急剧扩大。

　　我们认为铜价在大跌后可能面临反弹，但反弹空间和动力均较为有限，中期仍可等待反弹后的抛空机会。此外，亦可关注进口比价亏损1,500元/吨以上所带来的反套机会。做铜，踏准节奏或许比看对趋势更为重要。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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