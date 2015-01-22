澳新汇市：澳新货币下滑，加国央行降息引燃对澳洲央行或将跟进的臆测

在加拿大降息以防范金融不稳定及油价下跌推低通胀的风险后，澳元与新西兰元遭到抛售。

“加拿大央行决定降息导致加元大跌后，澳元与新西兰元随着加元遭到抛售，因投资人开始争论澳洲央行迟早可能跟进的可能性，”CitiFX Wire在报告中表示。

加拿大央行成为最新一家令市场措手不及的中央银行，此前瑞士央行在上周意外宣布弃守其维持三年之久的汇率上限。

在新西兰，目前市场正在反映该国央行在未来12个月降息6个基点的可能性，新西兰央行将于下周举行政策会议。部分人士猜测该行可能舍弃偏向紧缩的立场，但远不可能开启宽松大门。

“在目前的情况下，我们不认为新西兰央行会降息，甚至抱持这样的想法，”澳洲西太平洋银行首席分析师Dominick Stephens表示。他强调经济成长受房市与建筑业推动，表现强劲，移民人口也创下纪录。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价