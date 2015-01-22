澳新汇市：澳新货币下滑，加国央行降息引燃对澳洲央行或将跟进的臆测

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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在加拿大降息以防范金融不稳定及油价下跌推低通胀的风险后，澳元与新西兰元遭到抛售。
“加拿大央行决定降息导致加元大跌后，澳元与新西兰元随着加元遭到抛售，因投资人开始争论澳洲央行迟早可能跟进的可能性，”CitiFX Wire在报告中表示。
加拿大央行成为最新一家令市场措手不及的中央银行，此前瑞士央行在上周意外宣布弃守其维持三年之久的汇率上限。
在新西兰，目前市场正在反映该国央行在未来12个月降息6个基点的可能性，新西兰央行将于下周举行政策会议。部分人士猜测该行可能舍弃偏向紧缩的立场，但远不可能开启宽松大门。
“在目前的情况下，我们不认为新西兰央行会降息，甚至抱持这样的想法，”澳洲西太平洋银行首席分析师Dominick Stephens表示。他强调经济成长受房市与建筑业推动，表现强劲，移民人口也创下纪录。(完)
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