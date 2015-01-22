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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 09:30 BJT

每日经济新闻：国内白糖减产成定局，2016年糖价或走强

以下内容节选自1月22日的《每日经济新闻》：

糖市步入2015年后，逐渐摆脱颓势迎来反弹行情。资料显示，1月份以来，白糖期货及现货价格均持续走高。

多位业内人士表示，2015年国内白糖产量减产已成定局，受减产影响白糖价格将短期走高，加之一些糖企已出现了限量惜售的情况，这不仅意味着将再度刺激糖价上涨，而且反映出部分企业看好后市，糖企在2015年的盈利情况或能得到改善。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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