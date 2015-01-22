每日经济新闻：国内白糖减产成定局，2016年糖价或走强

多位业内人士表示，2015年国内白糖产量减产已成定局，受减产影响白糖价格将短期走高，加之一些糖企已出现了限量惜售的情况，这不仅意味着将再度刺激糖价上涨，而且反映出部分企业看好后市，糖企在2015年的盈利情况或能得到改善。(完)