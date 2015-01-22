日本债市：小幅上涨，因日央行决议下跌后浮现低接买盘

路透东京1月22日 - 日本政府公债价格周四恢复上涨走势，在市场以下跌回应日本央行按兵不动决议后，投资人进场逢低承接。

指标10年期日债收益率 跌0.5个基点至0.240%，回头向周二触及的历史低点0.195%靠拢。

3月10年期日债期货 稍早下跌，与美国公债上日回跌相呼应，不过之后回升0.14点至148.31。

日本央行原本实施的货币刺激政策规模便已非常强大，以协助带动日债利率至历史低点，该行周三自我克制，并未采取进一步行动。不过日本央行扩大一项旨在提升放贷的贷款计画，且鉴于油价大跌而调降通胀预估。