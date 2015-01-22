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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 09:35 BJT

日本债市：小幅上涨，因日央行决议下跌后浮现低接买盘

路透东京1月22日 - 日本政府公债价格周四恢复上涨走势，在市场以下跌回应日本央行按兵不动决议后，投资人进场逢低承接。

市场活动清淡，观望气氛浓厚，稍晚欧洲央行将召开备受各界瞩目的会议。各界普遍预期欧洲央行将会宣布重大的买债刺激经济计划。

指标10年期日债收益率 跌0.5个基点至0.240%，回头向周二触及的历史低点0.195%靠拢。

3月10年期日债期货 稍早下跌，与美国公债上日回跌相呼应，不过之后回升0.14点至148.31。

日本央行原本实施的货币刺激政策规模便已非常强大，以协助带动日债利率至历史低点，该行周三自我克制，并未采取进一步行动。不过日本央行扩大一项旨在提升放贷的贷款计画，且鉴于油价大跌而调降通胀预估。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.035%

五年期公债 0.015% +0.0 0.015%

10年期公债 0.240% -0.5 0.245%

20年期公债 0.900% +0.0 0.900%

30年期公债 1.105% +0.5 1.100%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.25 +0.08 148.17

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 张明钧; 审校 龚芳)
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