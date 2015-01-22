日本债市：小幅上涨，因日央行决议下跌后浮现低接买盘

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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路透东京1月22日 - 日本政府公债价格周四恢复上涨走势，在市场以下跌回应日本央行按兵不动决议后，投资人进场逢低承接。
市场活动清淡，观望气氛浓厚，稍晚欧洲央行将召开备受各界瞩目的会议。各界普遍预期欧洲央行将会宣布重大的买债刺激经济计划。
指标10年期日债收益率 跌0.5个基点至0.240%，回头向周二触及的历史低点0.195%靠拢。
3月10年期日债期货 稍早下跌，与美国公债上日回跌相呼应，不过之后回升0.14点至148.31。
日本央行原本实施的货币刺激政策规模便已非常强大，以协助带动日债利率至历史低点，该行周三自我克制，并未采取进一步行动。不过日本央行扩大一项旨在提升放贷的贷款计画，且鉴于油价大跌而调降通胀预估。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 -0.035%
五年期公债 0.015% +0.0 0.015%
10年期公债 0.240% -0.5 0.245%
20年期公债 0.900% +0.0 0.900%
30年期公债 1.105% +0.5 1.100%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.25 +0.08 148.17
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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(编译 张明钧; 审校 龚芳)
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