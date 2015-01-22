中国企业：绿地集团去年经营收入达4,021亿元，今年目标增逾一成

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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路透上海1月22日 - 中国大型房地产企业--绿地集团周三稍晚宣布，去年全年实现业务经营收入达4,021亿元人民币，较上年增长22%，而今年公司经营目标为4,500亿元，同比增速略超一成。
绿地集团新闻稿称，今年公司将有序推进集团整体上市工作；继续有选择性地参与国有企业混合所有制改革；争取完成海外大宗贸易渠道的收购；积极开展移动互联网等战略性新兴产业投资等。
对于未来五年的发展规划，绿地集团提出，将加快形成“3+X”产业集群的总体布局，其中“3”是以房地产为核心的城市综合开发产业集群、消费及生产性服务业产业集群和金融投资产业集群，“X”是新兴产业培育。力争到2020年业务经营收入达到8,000亿元，跻身世界企业100强行列。
绿地指出，当前和今后一个时期，仍然将房地产业作为绿地整体竞争力的主要源泉，推动房地产主业持续保持行业领先优势，实现从偏重规模到偏重盈利、从偏重开发到开发运营并重、从偏重国内开发到全球同步开发等三大转变。
去年绿地房地产业务实现预销售2,408亿元，其中海外销售收入达153亿元，不仅超过国内房地产业持续多年的老大--万科 ，亦荣登全球最大房企。今年，绿地海外销售收入目标为300亿元。
绿地还指出，未来不断推动现有综合产业转型升级，包括打造在细分领域具有核心竞争力的综合性金融服务集团；加快提升地铁产业发展能级，以“地铁+物业”为核心，推动地铁项目大规模落地；积极培育战略性新兴产业，如在移动互联网领域、“大消费”领域，促进产业通融，培育出新商业业态和新商业模式。
具体在金融投资领域，绿地希望通过投资并购，获取核心金融资产，如择机收购保险公司，并通过保险公司获取证券、信托等多样化的金融牌照资源，逐渐突破金融行业政策壁垒，建立起以保险为核心、拥有多种金融牌照的金融控股集团架构体系。
另外，绿地将把资本并购放在更加重要的战略位置，一方面通过战略并购，实现业绩扩张，优化财务结构；另一方面，以资本为纽带，通过控股或参股形成一批发展空间大、盈利前景好、商业模式新的企业，打造一批“绿地系”企业群。
据东方早报周四报导，绿地集团董事长张玉良表示，公司上市整体推进顺利，目前已通过所有审查，进入证监会正常审批流程，今年上半年获批应该没有太大问题。
绿地集团借壳地产公司金丰投资 方案去年3月公布，金丰投资拟通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组，拟注入绿地集团100%股权，资产预估值达655亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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