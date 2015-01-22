韩国个股：起亚执行长称，需在印度建新厂--报导

路透首尔1月22日 - 东亚日报援引韩国起亚汽车 执行长的话报导，起亚需在印度建立工厂，以分享当地经济成长的好处，并抵消俄罗斯和中国市场销售放缓的影响。

据行业数据提供商IHS，明年印度料将成为全球第三大汽车市场。目前起亚汽车没有在印度进行生产，而高额进口税使得起亚在印度的销量也很小。起亚是现代汽车 的关联公司。

而现代汽车在印度有两个工厂，是该国第二大汽车厂商，仅次于Maruti Suzuki India Ltd 。

“虽然在俄罗斯和中国的成长陷入停滞，但起亚最终将在印度实现飞跃，”起亚执行长Park Han-woo对该报表示。他还是现代汽车印度子公司的前主管。

报导没有提供进一步细节，起亚汽车发言人称，该公司当前尚没有在印度建新厂或进入印度市场的计划。

Park还说，起亚正在开发一款与丰田汽车 的Prius混合动力车竞争的车型，但没有提供详细信息。现代汽车此前曾表示，计划今年推出一款混合动力车。(完) (编译 王颖；审校 张涛)