港报财经评论：市况太波动，三股求稳阵--经济日报1月22日

市况太波动，三股求稳阵/ 林瑞芬

中国内地股市经“119”震一震后，希望投资者风险意识能提高。惟周三A股表现令人质疑投资者是否善忘，短线波幅大，还是要有两手准备。港股周一挫后，周二及周三两日配合中国内地股市回升。恒指昨收24,352，升1.7%；国指收12,021，升2.4%；大市成交额1,042亿港元。技术上，恒指又再挑战密集阻力区，24,200至24,300确认突破，试24,500或可，但大升则要确认A股是否已脱反覆势再冲高位3,450而定。

近周，中移动 及腾讯 稳中有升，支持港股。腾讯昨收128.7港元，升3.7%。中移动昨收102.1港元，升4%。最新公布去年12月营运数据，4G上客量逾1,883万户（11月上客1,678万户），上客速度继续加快，并再创单月新高，4G用户累计达9,006.4万户。里昂证券发表报告预期，今年中移动续可以每个月新增1,500万户的速度提升市场份额，可能占到市场份额超过80%。虽然预计中电信 及联通 于年内可取得FDD-LTE牌照，但预期两企业可以承担资本开支不及中移动，中移动开展4G覆盖已完善下仍具优势，2015年下半年度盈利或可以改善，里昂给予中移动目标价112港元。

长和系自公布重组后，股价相对窄幅上落。就分拆地产业务，旗舰长和旗帜鲜明地拓展海外业务，已急不及待于海外积极布局。长江实业 与长江基建 最新公布，拟成立一家合营公司，并向其提供资金收购英国主要轨道公司Eversholt铁路之股权，长实与长建将各占合营50%权益。长建亦乘目前港股交投旺畅集资，公布拟以先旧后新方式，配售8,000万股，占扩大后公司已发行股本约3.175%，即配售集资约46亿港元。此外，近周外地传媒亦爆出，传闻和黄 正与西班牙电信（Telefonica）商谈，有意收购其旗下英国电信商O2，交易作价可能高达90亿英镑（约1,056.4亿港元）。长和重组后，据花旗早前分析，新安排下长建的直接控股公司将由和黄转为长和，李氏家族所持股比重变相由16.91%上升至23.5%，由此或反映李氏对长建未来发展的信心。相对稳健的现金流，加上，海外拓展的机遇，如瑞典或澳洲电网可能于2015年财年下半年度被长建收购。

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憧憬再松绑，内房股看俏/ 余少文

大市周一急跌后，连续两日反弹，但成交额缩减，小心仍要下试低位，但四川省或取消住房限购限价政策，或会出现骨牌效应，内房股有机会更上一层楼。中国内地股市连续两日反弹，已收复周一跌市的80%失地，当中上证综合指数升4.7%，收报3,323点。国企指数亦受A股牵动而升279点或2.4%，收报12,021点，差不多完全收复周一失地，成交额209亿港元，80%主板H股随大市上升；至于红筹指数升106点或2.4%，收报4,571点，成交额增加至88亿港元。并不认为大市调整已结束，尤其A股今周若然没有调整，则中期技术指标仍然是超买，相反调整则可缓解超买压力，为今年上半年升浪创造机会。故维持耐心等低位入市的机会。只是国指重上10天和20天平均线，周一曾低见50天平均线，惟担心反弹成交缩，除非能成功升越12,400点，否则小心反弹过后又再跌。

除了保险股可以趁深度调整时出手外，也可以留意内房股，因为中国内地媒体报导，指四川省在建厅提出今年将着力扩大住房消费，力争完成房地产投资4,800亿人民币，同比增长10%；而该省将对地方政府住房消费政策进行一次集中清理，全面取消限购、限价等行政干预，90平方米以下小户型房，须占全市或某项建筑面积70%以上的规定将中止。当然，部分省市已经逐步为调控松绑，但四川省有意全面放松房地产调控，不代表中国内地房地产市场可以立即好转，但至少可以反映中国默许，会关注四川省此举会否引发骨牌效应，因为其他省市一旦跟随，则可以正式说房地产调控结束，对内房股是好消息。

其实，中国去年11月底放水后，中国内地七十大中城市新建住宅销售价格到12月，虽连续四个月同比跌幅扩大，12月跌4.3%；环比也连续八个月下跌，但12月跌幅收窄至跌0.3%，是七个月来最细跌幅；12月有一个城市环比上升，结束了9月以来没有城市环比下跌的走势。至于商品房销售情况，11月每平米平均售价约6,123人民币，是下半年来最低的月份，但12月回升至6,239人民币；尽管单以商品房住宅每平米平均售价来看，12月为5,804人民币，较11月轻微下跌14人民币，但整体而言，似乎反映房地产市场需求在中国放水后有改善。

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