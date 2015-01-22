更新版 1-中国债市：六月期国库现金定存利率稍高，跨春节及半年末资金受青睐

* 六个月期国库现金定存利率4.68%

* 考虑缴准因素，定位稍高于同期限市场利率

* 跨春节及半年末资金受青睐 (新增市场评论和更多细节)

路透上海1月22日 - 中国财政部与央行周四招标的六个月期国库现金定期存款中标定位略偏高。由于该期限品种跨越春节及半年末，因此较受银行青睐；若考虑缴纳准备金因素，其利率水平仍稍超出同期限市场利率水平。

“跨春节的（资金）本来也就不会太低，昨天线上（的回购利率）也过5%了，不过刚算了一下，（现金定存考虑缴准因素）折下来要5.35%，还是有点高，”上海一银行交易员称。

业内人士稍早透露，中国财政部与央行今日进行的500亿元人民币六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.68%。最近一次招标的同期限品种在去年7月15日，利率4.32%。

银行间市场六个月期质押式回购加权利率 周三收报5.1000%，而六个月期Shibor 今日最新报在4.7730%。

今日进行的国库现金定存为今年第一期，起息日为1月22日，到期日为7月23日。

今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 500 六个月 1月22日 7月23日 4.68%

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合计 500