《技术分析》布兰特原油在47.78-49.70美元区间呈中性

(本文作者王涛为路透商品和能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 路透新加坡1月22日 - 布兰特原油 在每桶47.78-49.70美元区 间呈现中性，突破此区间才会指明后市方向。 这个区间是由1月20日低点以及38.2%费波纳奇预估回档水平的C波所 构成，这个C波是从1月14日低点45.59美元开始的三波循环的第三波。 跌破47.78美元的话，将确认之前的下行趋势恢复，再度下探1月13日 低点45.19；而若升破49.70，则暗示C坡将会持续，升向61.8%预估回档水 平50.89。走势可能倾向于上档。 浏览24小时技术面展望请点选 here ( 完) (编译 李婷仪 审校 张涛)