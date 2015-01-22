《技术分析》布兰特原油在47.78-49.70美元区间呈中性

《香港报摘》--信报5月8日
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
(本文作者王涛为路透商品和能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 路透新加坡1月22日 - 布兰特原油 在每桶47.78-49.70美元区 间呈现中性，突破此区间才会指明后市方向。 这个区间是由1月20日低点以及38.2%费波纳奇预估回档水平的C波所 构成，这个C波是从1月14日低点45.59美元开始的三波循环的第三波。 跌破47.78美元的话，将确认之前的下行趋势恢复，再度下探1月13日 低点45.19；而若升破49.70，则暗示C坡将会持续，升向61.8%预估回档水 平50.89。走势可能倾向于上档。 浏览24小时技术面展望请点选 here ( 完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。