港报财经评论：货币战开打，中国怎能不理--信报1月22日

货币战开打，中国怎能不理/ 习广思

欧洲央行今日议息，准备推出量化宽松措施，购入欧罗区国债。不论量宽还是负利率，客观效果都是推低本币的汇率，一场不宣而战的货币战争早已开始。在这场战事中，中国的表现较为沉静和低调，看来已到了不得不作应对的时候；否则，陷入通缩的风险会愈来愈大。中国周二公布GDP数据时，官方强调全年增长达7.4%，接近目标7.5%，并无触及通缩的风险，静得令人奇怪，通常不宣之于口的事，就是心底最关键的事。

去年中国内地全年通胀率2%，远低于政府订下的3%目标，12月消费物价更只升1.5%。若果看更广泛的物价指标GDP平减指数，研究机构Gavekal估计只有0.4%；根据世界银行的数据，2013年GDP平减指数为1.7%。看来中国内地的物价跌得甚快。此外，中国去年第四季GDP按季仅增长1.5%，是过去8个季度最慢，每年首季中国内地经济都会较慢；所以，未来两、三个月不论经济或通胀消息都不会好转。虽然人民币国际化是重大国策，但面临通缩风险时，人民币再坚持强势，通缩的危机会更为严峻。欧洲央行推行量宽后，若果欧罗及其他货币汇率再下跌，将进一步打击中国内地经济竞争力，输入通缩会更严重。

中国内地官方不提通缩风险，并不意味问题不存在。今年中国货币政策仍需大幅度放松，正如早前多次提及，高负债的经济体遇上通缩，将重演日本的悲剧，当物价下滑时，贷款的实质金额会愈来愈大，无力还债的债仔会愈来愈多，银行的坏账也日益增加。除了放松货币政策，政府须大幅增加投资，面对着环球通缩威胁，虽然企业坐拥巨资，但看不通前景时，多抱持盈保态的心情，不愿投资，少做少错，政府主导的基建投资，料成为未来一、两年经济增长的动力。欧洲如此，中国也不例外。在这大环境下，把握大调整时机买入中资股还是值博的。中证监惩罚从事违规融资融券活动的券商，周一中港股市大跌，这正好是吸纳良机。欧洲央行公布议息结果前夕，昨天中港股市再升，上证综指上涨4.74%，是5年来最大单日升幅，恒指及国指分别升1.68%及2.38%。恒指已收复周一跌市的失地有余，国指亦接近收复失地。

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金价随时推高至1,322/ 苏子

目前市场的主流观点仍然深信今年较后时间联储局必定会把息口调高美元亦会因此继续走高，至于以美元计价的商品，包括近日已录得明显升幅的黄金，市场情绪却以看淡者较占优势。因此，近日黄金兑美元的凌厉升势，已经吸引不少投资者采取候高沽出的策略。在眼中，近日黄金兑美元的升势基本上只是反映了市场的避险情绪十分高涨，而不是因为美元转弱所触发。换言之，那些倘若基于美元强势、全球经济正面对通缩威胁等原因，而入市建立黄金兑美元短仓的炒家，已几可肯定因为金价对避险情绪有正面反应急升而招致严重损失。

留意目前看淡黄金后市走势的原因可说是大条道理，故市场散户多倾向造淡。近日金价的急升，相信愿意采取高追策略的散户投资者的比例不会太多。换言之，即金价愈升，只会令更多看淡黄金后市的投资者受困，故担心国际大户有甚高诱因把金价进一步推高至去年8月8日的1,322.70美元高位以上，以触发市场上大量黄金短仓的止蚀买盘入市的可能性极高！某美资交易商的投机情绪指标显示，目前有72%的仓位是建立黄金短仓，即持好仓的比例其实甚低，故根据相反理论，后市金价继续走高的可能性极高！因此目前宜继续顺势入市。

昨天金价曾一度高见1,303.50美元高位，此高位刚好为周线一目均衡图云雾区的顶部阻力所在；留意稍后金价突破此顶部阻力后能否有力一举突破100周平均线阻力，若出现此情况，届时已几可肯定会进一步上试至去年8月8日的1,322.70美元高位阻力。留意若金价突破此阻力少许便乏力再升，随后更明显回落并使100周平均线得而复失出现假突破，相信金价或因为市场上大量短仓已遭止蚀，届时将有甚高机会见了短期重要顶部，并正式向下展开一个较深的超买调整市。短线而言，只要金价的调整没有低于1,277美元水平，预料整体走势仍以向上为主。

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