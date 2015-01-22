台湾新债：台北富邦银将发行1亿美元金融债，30年零息以4.12%定价

路透台北1月22日 - 台湾富邦金控 上日晚间公告，旗下台北富邦银行将发行1亿美元的主顺位无担保金融债，30年期零息债以隐含内部报酬率(IRR)4.12%定价。

公告指出，此次债券发行主要因应中长期资金需求及充实中长期流动性，该债券为可赎回债券。其发行日为2月4日。