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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 09:55 BJT

台湾新债：台北富邦银将发行1亿美元金融债，30年零息以4.12%定价

路透台北1月22日 - 台湾富邦金控 上日晚间公告，旗下台北富邦银行将发行1亿美元的主顺位无担保金融债，30年期零息债以隐含内部报酬率(IRR)4.12%定价。

公告指出，此次债券发行主要因应中长期资金需求及充实中长期流动性，该债券为可赎回债券。其发行日为2月4日。

此前中国信托银行甫发行同样条件的美元金融债。市场预估近期本地银行将较为密集地发行美元债。(完)

台湾主要外币债券发行情况请点选 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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