台湾新债：台北富邦银将发行1亿美元金融债，30年零息以4.12%定价

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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路透台北1月22日 - 台湾富邦金控 上日晚间公告，旗下台北富邦银行将发行1亿美元的主顺位无担保金融债，30年期零息债以隐含内部报酬率(IRR)4.12%定价。
公告指出，此次债券发行主要因应中长期资金需求及充实中长期流动性，该债券为可赎回债券。其发行日为2月4日。
此前中国信托银行甫发行同样条件的美元金融债。市场预估近期本地银行将较为密集地发行美元债。(完)
台湾主要外币债券发行情况请点选 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。