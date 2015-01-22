离岸人民币：瑞士央行称与中国人行达成人民币清算协议

路透达沃斯/苏黎士1月21日 - 瑞士央行周三表示，已与中国人民银行就在瑞士建立人民币交易清算安排达成一致，并将人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点扩大到瑞士银行业客户。

“(这一安排)将促进企业和金融机构在跨境交易中使用人民币，并促进双边贸易和投资的简化，”瑞士央行在声明中称。

与此同时，中国人民银行将RQFII试点范围扩大至瑞士银行业者的客户，投资额度为500亿元人民币(合80亿美元)。

“我们愿意让瑞士成为离岸人民币业务中心之一，”中国总理李克强在世界经济论坛上表示。

瑞士央行表示，去年与中国签署的1,500亿元人民币双边货币互换协议，是在瑞士发展离岸人民币市场的重要前奏。

瑞士银行业游说团体对上述协议表示欢迎，指称这将有利于瑞士参与中国的经济成长。(完)