台湾货币市场：多家银行提供跨月拆款，跨年短票需求高

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
* 更多银行加入跨月拆款行列，月底短率料扬升有限
* 外资持续汇入，资金更加宽松，去化压力不轻
* 短票供应不足，农历年后需求增加
记者 董永年
路透台北1月22日 - 台湾银行间短率周四稳在低档。资金调度人士指出，近两日外资明显汇入，让货币市场资金去化压力更大，多家公股银行加入跨月拆款行列，等于提前宣告月底短率调整幅度有限。
他们表示，央行今日宣布开放申购7天期存单，下周还会有12天期，且2月也停止两年期定存单标售，这些都是为了农历年关的资金配置做准备。再加上近日外资流入，整个货币市场可说钱满为患。
〞供应跨月的钱愈来愈多，这个年关应该很好过。〞一位公股银行资金调度人士说。
另一银行交易员则称，市场资金需求仍然偏弱，只能排队等央行冲销，不过也不是照单全收，担心月底可能会有更多钱滥在帐上。
台币兑美元 周四盘初扬升至逾一月新高，因外资汇入，且走势强于日圆及韩元。汇银人士指出，加国央行意外降息令加币走弱的效应未及于台币，但接下来有欧洲央行的议息会议结果，汇市料趋于观望。
因应农历年新钞需求，台湾银行从上周一(12日)起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，周三通货发行数来到1.756兆(万亿)，较上周五(9日)约增加429.53亿。
本地时间11:43时：
--台币兑美元 升1.10角，报31.443。
--台湾加权股价指数 涨0.27%，报9,344.81点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.380-0.425%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.430%，上日在0.360-0.480%；两周拆款利率区间在0.480-0.500%，上日在0.420-0.495%。
**年后短票需求高**
短票方面，由于企业资金需求低落，自1月以来短票供应始终无法符合市场需求，在钱满为患情形下，银行对跨农历年的短票需求已高于年前。
“资金很多，重心移到年关后了。”一位大型票券交易员说。
另一大型票券商交易员则称，已经有某家行库要求90天期、跨过元宵节的短票，利率开在0.64%。
今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.58-0.60%，少数成交在0.61%；至于跨农历年短票成交利率则落在0.62-0.65%，同上日。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.605%，前日平均利率在0.602%。上日60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.629%，前日平均利率在0.62%。60天短票成交量已高于30天，分别为42亿及33亿台币。
台湾央行周四存单到期金额3,194亿台币，发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆561亿台币，落点分别为周五3,571.5亿。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为261亿台币，累积超额准备为1,647亿台币、加计前期1%的超额准备为3,776亿台币。
**寿险预告走钱**
台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致平稳。交易员称，目前整体市场资金稳中偏松，较受青睐的公司债券源偏少不足以因应要券需求，交投以到期续作为主，RP利率续处既有区间不变。
他们指出，寿险端因应明天20年公债及国际债交割，少数寿险已预告明日可能走钱，但整体寿险业资金仍显宽松且银行端资金亦显充裕，遭解钱部位转向其他客户调度不成难事，只是明日受交割因素影响资金进出波动较大，但不至于带动RP利率产生变化。
〞这几天主动要券电话变少了，没有之前那么多。〞一大型证券商交易员说。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
本周余日本地债券发行情况包括：周五正道 转换公司债7亿台币、志嘉建设 转换公司债4亿台币、英国骏懋银行(莱斯银行) 金融债3.15亿美元、20年期公债发行金额318.022亿台币、Air Liquide Finance宝岛债5亿人民币。
周四本地债券还本有：南港轮胎 转换公司债15亿台币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。