港报社评：奥巴马打经济牌，应重视中美合作--文汇报1月22日

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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美国总统奥巴马昨日发表的国情咨文，承认中国是当今全球增长最快地区，美国不能故步自封，又声称亚太地区的贸易规则应由美国而非中国主导制定。事实上，奥巴马和民主党当务之急是振兴美国经济，打经济牌挽回民望。与持续增长的世界第二大经济体中国加强合作，是美国加快提升经济的不二选择。如果美国以零和博弈思维看待中美经济关系，只会损人不利己。
民主党前总统克林顿有句竞选名言，“问题是经济，蠢材。”当年克林顿就凭经济议题赢得总统宝座。如今，在参众两院被共和党把持下，奥巴马已成“跛脚鸭”总统。为重整声威，更为来届总统大选替民主党扭转劣势，美国经济好转，成为奥巴马手中不可多得的“王牌”。目前，美国失业率降到6%以下，经济增长率达到1999年以来最高，奥巴马正好借此展示政绩，争取民意。金融海啸后美国带头大开印钞机救经济，经济虽渐复苏，但贫富悬殊加剧，民众怨声载道。因此，奥巴马敦促国会实施“劫富济贫”的税务政策，向富裕家庭和金融巨企加税，而减轻工薪族的税负，并推出一系列有利于中产的改革措施，有美国舆论形容奥巴马走“经济民粹主义”。
经济持续好转，奥巴马和民主党才有更大政治资本。美国经济虽走出阴影，但仍需提振出口、增强国际竞争力，巩固复苏态势。中国已成为紧追美国、位列世界第二的经济体，经济增长全球最快，自然受到奥巴马“格外关注”。奥巴马的国情咨文中三次提及中国，指出美国应该通过新的贸易协议，抗衡中国日益增长的影响力，强调贸易规则要由美国来制定，绝对不能让中国主导的情况发生。然而，作为全球最大的发展中国家和最大的发达国家，中美已形成高度互补、利益交融的经济关系，互利共赢是中美经贸关系的本质。美国不改变有你无我的思维，不放弃干扰中国发展的做法，必然损害中美经贸互利合作关系，对美国振兴经济有害无益，也不利世界和平稳定。
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