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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 10:11 BJT

《汇市简讯》美元/韩元回跌，日圆/韩元上档陷于9.20

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    * 美元/韩元开盘报1084.5，之后追随美元/日圆震荡走势
    * 美元/韩元早盘上涨至1087.0，之后回落
    * 基金及投机客仍做多韩元，日圆/韩元在9.20有卖压，最新报9.182
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    * 美元/韩元最新报1082.60-00，目前交投区间在1081.6-1087；韩股
综合股价指数上涨0.43% (完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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