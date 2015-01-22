《汇市简讯》美元/韩元回跌，日圆/韩元上档陷于9.20

0144GMT * 美元/韩元开盘报1084.5，之后追随美元/日圆震荡走势 * 美元/韩元早盘上涨至1087.0，之后回落 * 基金及投机客仍做多韩元，日圆/韩元在9.20有卖压，最新报9.182 0 * 美元/韩元最新报1082.60-00，目前交投区间在1081.6-1087；韩股 综合股价指数上涨0.43% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)